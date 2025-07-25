Укр Рус Eng

В Австрії увʼязнили друга хлопця, який міг готувати теракт на концерті Тейлор Свіфт

Новини — П'ятниця, 25 липня 2025, 17:40 — Олег Павлюк

Окружний суд австрійського міста Вінер-Нойштадт у пʼятницю засудив за членство в терористичній організації 18-річного Луку К. – знайомого 20-річного підозрюваного в організації теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

Лука К. був засуджений за участь у терористичному угрупованні "Ісламська держава", зокрема поширенні її пропаганди та схваленні теракту листопада 2020 року у Відні.

Хлопцеві спершу також інкримінували участь у підготовці терактів проти одного з запланованих виступів Тейлор Свіфт у Відні в серпні 2024 року, зважаючи на звʼязки з головним підозрюваним – нині 20-річним Бераном А.

У Німеччині почався суд над підлітком через підготовку теракту на концерті Тейлор Свіфт

Але пізніше від звинувачення відмовились, оскільки прокуратура не встановила його причетності до цих дій.

На суді Лука К., який навернувся в іслам у 2022 році, визнав свою провину. Його засудили до двох років позбавлення волі без права на дострокове звільнення.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того, як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, на той момент 19-річний Беран А., за даними поліції, планував теракти в районі Відня.

Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія тероризм
Реклама: