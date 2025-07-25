В Австрії увʼязнили друга хлопця, який міг готувати теракт на концерті Тейлор Свіфт

Окружний суд австрійського міста Вінер-Нойштадт у пʼятницю засудив за членство в терористичній організації 18-річного Луку К. – знайомого 20-річного підозрюваного в організації теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА.

Лука К. був засуджений за участь у терористичному угрупованні "Ісламська держава", зокрема поширенні її пропаганди та схваленні теракту листопада 2020 року у Відні.

Хлопцеві спершу також інкримінували участь у підготовці терактів проти одного з запланованих виступів Тейлор Свіфт у Відні в серпні 2024 року, зважаючи на звʼязки з головним підозрюваним – нині 20-річним Бераном А.

Але пізніше від звинувачення відмовились, оскільки прокуратура не встановила його причетності до цих дій.

На суді Лука К., який навернувся в іслам у 2022 році, визнав свою провину. Його засудили до двох років позбавлення волі без права на дострокове звільнення.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Відні скасували три концерти американської попзірки Тейлор Свіфт через побоювання терактів – після того, як у звʼязку з ними затримали двох людей.

Один із затриманих, на той момент 19-річний Беран А., за даними поліції, планував теракти в районі Відня.

Він спочатку зізнався, що планував вибух, але пізніше відмовився від своїх свідчень. Проти нього в Австрії триває розслідування.