В Австрии осудили друга парня, который мог готовить теракт на концерте Тейлор Свифт

Окружной суд австрийского города Винер-Нойштадт в пятницу приговорил за членство в террористической организации 18-летнего Луку К. – знакомого 20-летнего подозреваемого в организации теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

Лука К. был осужден за участие в террористической группировке "Исламское государство", в частности за распространение ее пропаганды и одобрение теракта в ноябре 2020 года в Вене.

Парень сначала также был обвинен в участии в подготовке терактов против одного из запланированных выступлений Тейлор Свифт в Вене в августе 2024 года, учитывая связи с главным подозреваемым – ныне 20-летним Бераном А.

Но позже от обвинения отказались, поскольку прокуратура не установила его причастности к этим действиям.

На суде Лука К., который принял ислам в 2022 году, признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы без права на досрочное освобождение.

Напомним, в августе 2024 года в Вене отменили три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт из-за опасений терактов – после того, как в связи с ними задержали двух человек.

Один из задержанных, на тот момент 19-летний Беран А., по данным полиции, планировал теракты в районе Вены.

Он сначала признался, что планировал взрыв, но позже отказался от своих показаний. Против него в Австрии продолжается расследование.