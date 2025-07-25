Рейтинг ультраправої "АдН" досяг найкращого результату з весни

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" знову нарощує рейтинги після падіння популярності навесні.

Це показало опитування Politbarometer для телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

З кінця червня "АдН" в опитуванні набрала два відсоткові пункти й із результатом у 24% опинилась на другому місці в рейтингу політичних партій Німеччини – її найкращий результат з квітня.

Натомість консервативний блок ХДС/ХСС, який формує коаліцію, за місяць розгубив два пункти і з 27% ненабагато випереджає ультраправих.

Рейтинги решти німецьких партій в опитуванні Politbarometer майже не змінились: Соціал-демократична партія з 15% на третьому місці, за нею – Партія зелених та "Ліві" з 11% кожна.

Решта політичних сил не долають 5-відсотковий прохідний барʼєр.

Схожу картину показало й інше липневе опитування YouGov, у якому ХДС/ХСС отримали 27%, а "Альтернатива для Німеччини" – 25%.

"Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною фракцією в Бундестазі. На виборах до Бундестагу 2025 року вона посіла друге місце.

Останні опитування свідчать, що більшість німців не підтримують заборону ультраправої "АдН".