Рейтинг ультраправой "АдГ" достиг лучшего результата с весны

Ультраправая "Альтернатива для Германии" снова наращивает рейтинги после падения популярности весной.

Это показал опрос Politbarometer для телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

С конца июня "АдГ" в опросе набрала два процентных пункта и с результатом в 24% оказалась на втором месте в рейтинге политических партий Германии – это ее лучший результат с апреля.

Зато консервативный блок ХДС/ХСС, который формирует коалицию, за месяц потерял два пункта и с 27% немного опережает ультраправых.

Рейтинги остальных немецких партий в опросе Politbarometer почти не изменились: Социал-демократическая партия с 15% на третьем месте, за ней – Партия зеленых и "Левые" с 11% каждая.

Остальные политические силы не преодолевают 5-процентный проходной барьер.

Схожую картину показал и другой июньский опрос YouGov, в котором ХДС/ХСС получили 27%, а "Альтернатива для Германии" – 25%.

"Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге. На выборах в Бундестаг 2025 года она заняла второе место.

Последние опросы показывают, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдГ".