Кожен сьомий житель Словаччини підтримує приєднання до Росії

Майже кожен третій словак допускає можливість, що Словаччина в майбутньому може приєднатися до Російської Федерації.

Про це свідчать результати останнього опитування громадської думки, проведеного агентством SCIO у співпраці з порталом Rozhovory so Šimonom, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TA3.

За результатами опитування, 14% словацьких респондентів висловили свою однозначну згоду на потенційне приєднання до Росії. Ще майже 18% допускають таку можливість.

Значною поляризацією відзначилося також питання військової нейтральності Словаччини.

Майже третина (32,5%) респондентів виступили категорично проти того, щоб країна стала нейтральною, якщо це призведе до зниження рівня життя. Навпаки, приблизно 15% були за нейтралітет незалежно від наслідків.

Головний аналітик агентства SCIO Мартін Клус зазначив, що приєднання до Росії найбільше підтримують студенти та безробітні.

На думку аналітиків, ці групи, ймовірно, відображають радше економічну невизначеність і розчарування в поточній геополітичній орієнтації Словаччини, ніж ідеологічну спорідненість з Росією.

Цікаво, що найбільшими противниками приєднання до Росії виявились жителі Жилінського краю на півночі Словаччини – і водночас саме там було найбільше прихильників нейтралітету.

Нагадаємо, минулого місяця словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації.

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