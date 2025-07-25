Почти каждый третий словак допускает возможность, что Словакия в будущем может присоединиться к Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного агентством SCIO в сотрудничестве с порталом Rozhovory so Šimonom, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TA3.

По результатам опроса, 14% словацких респондентов выразили свое однозначное согласие на потенциальное присоединение к России. Еще почти 18% допускают такую возможность.

Значительной поляризацией отметился также вопрос военной нейтральности Словакии.

Почти треть (32,5%) респондентов выступили категорически против того, чтобы страна стала нейтральной, если это приведет к снижению уровня жизни. Наоборот, примерно 15% были за нейтралитет независимо от последствий.

Главный аналитик агентства SCIO Мартин Клус отметил, что присоединение к России больше всего поддерживают студенты и безработные.

По мнению аналитиков, эти группы, вероятно, отражают скорее экономическую неопределенность и разочарование в текущей геополитической ориентации Словакии, чем идеологическое родство с Россией.

Интересно, что самыми ярыми противниками присоединения к России оказались жители Жилиньского края на севере Словакии – и в то же время именно там было больше всего сторонников нейтралитета.

Напомним, в прошлом месяце словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгоден для его страны в условиях нынешней международной ситуации.

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