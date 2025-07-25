Трамп не відкидає можливості запровадити вторинні санкції проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Президент США Дональд Трамп допускає запровадження вторинних санкцій проти Росії навіть раніше оголошеного ним строку у 50 днів.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п'ятницю, 25 липня, пише "Європейська правда".

Журналістка запитала у Трампа, чи наблизився він до введення вторинних санкцій проти Росії.

"Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції", – сказав він.

На уточнююче запитання, чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".

Зазначимо, після того, як Трамп дав Росії 50-денний термін, міністерка закордонних справ Латвії Байба заявила, що президент США не повинен чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії.

А в Литві закликали США завдати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує після того, як ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій проти РФ.

Водночас пізніше ЗМІ писали, що погроза Трампа покарати Росію, якщо вона не досягне перемир'я з Україною впродовж 50 днів, зупинила двопартійну ініціативу в Сенаті щодо введення жорстких нових санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Москвою.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп контактує з Сенатом щодо санкцій проти Росії, але хоче особисто ухвалювати рішення.