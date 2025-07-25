Трамп не исключает возможности ввести вторичные санкции против РФ раньше, чем через 50 дней

Президент США Дональд Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 25 июля, пишет "Европейская правда".

Журналистка спросила у Трампа, приблизился ли он к введению вторичных санкций против России.

"Мы рассматриваем всю эту ситуацию. Возможно, нам придется ввести против них вторичные санкции", – сказал он.

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность введения вторичных санкций раньше, чем через 50 дней, Трамп ответил: "Возможно, да".

Отметим, после того как Трамп дал России 50-дневный срок, министр иностранных дел Латвии Байба заявила, что президент США не должен ждать 50 дней, чтобы ввести вторичные санкции против России.

А в Литве призвали США нанести сокрушительный санкционный удар по России и тем, кто ее поддерживает после того, как ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций против РФ.

В то же время позже СМИ писали, что угроза Трампа наказать Россию, если она не достигнет перемирия с Украиной в течение 50 дней, остановила двухпартийную инициативу в Сенате по введению жестких новых санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп контактирует с Сенатом по санкциям против России, но хочет лично принимать решение.