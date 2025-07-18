"Час для ідеального шторму настав": глава МЗС Литви закликав США вдарити по РФ санкціями

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, вітаючи схвалення послами ЄС 18-го пакета санкцій проти РФ, закликав США задати нищівного санкційного удару по Росії і тих, хто її підтримує.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав в соцмережі Х.

За словами Будріса, новим пакетом Європа завдає санкційного удару, який Росія не зможе проігнорувати.

"Завдяки подальшим санкціям проти понад 100 суден тіньового флоту, 22 російських банків, забороні на "Північний потік-1" і "Північний потік-2" та зниженню верхньої межі ціни на нафту ми гарантуємо, що Росія продовжуватиме йти курсом закінчення у неї кривавих грошей", – написав литовський міністр.

"ЄС проклав шлях. Тепер настав час для ідеального шторму – Сенат США має проголосувати за законопроєкт про санкції проти Росії, що накладає нищівний тягар на російську економіку і тих, хто підживлює російську загарбницьку війну", – додав він.

Нагадаємо, вранці 18 липня Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.

Ввечері 17 липня обидві країни повідомили Раді ЄС, що готові відмовитися від блокування.

Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо між двох вогнів: чому Словаччина блокує санкції проти РФ і що хоче натомість.