Глава МЗС Латвії закликає Трампа не чекати 50 днів і негайно вдарити по Росії санкціями

Президент США Дональд Трамп не повинен чекати 50 днів, щоб запровадити вторинні санкції проти Росії.

Про це заявила у середу міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв'ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Браже привітала понеділкову заяву Трампа про те, що США надішлють Україні зброю, за яку платитимуть європейські союзники, і що Вашингтон запровадить вторинні тарифи до 100% на країни, які досі торгують з Росією, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Але Росія все ще зберігає здатність продовжувати воювати "деякий час", попередила вона, заявивши, що Захід повинен негайно посилити тиск на Москву, щоб спробувати змусити її сісти за стіл переговорів. Невідкладне запровадження санкцій може стати одним із способів зробити це.

Вона заявила, що немає сенсу давати правителю Росії Владіміру Путіну більше часу, коли російські війська продовжують здійснювати атаки.

"Це має бути раніше", – сказала Браже про санкції.

США та їхні союзники повинні переконатися, що "Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше", сказала вона.

"Ми вже бачимо, що з російською економікою справи йдуть не дуже добре", – додала міністерка.

Браже сказала, що санкції можуть мати реальний вплив на полі бою.

"Ми прагнемо тиску на Росію і послаблення її здатності вести війну. Йдеться не про російський народ. Йдеться про російську боєздатність і те, що вони роблять на полі бою – все це потрібно послабити", – зазначила вона.

Вона додала, що оцінки розвідки в цілому свідчать про те, що Путін не зацікавлений у припиненні війни.

"Розвіддані і загальна оцінка були узгоджені серед союзників, включаючи американців, що немає жодних ознак того, що Путін хоче миру", – сказала вона.

Трамп прийшов до такого ж висновку після того, як намагався тримати двері відчиненими для Росії, стверджує вона.

"Це було питанням часу, коли стане зрозуміло, що Путін просто дурить всіх і затягує процес", – сказала вона.

Як повідомлялося, Дональд Трамп не вважає занадто довгими 50 днів, які він дав Росії для погодження на мир в Україні.

Також президент США виступив проти ударів України по Москві, які, за повідомленнями ЗМІ, він обговорював напередодні з Володимиром Зеленським.