Трамп: США можуть не укладати торговельну угоду з Канадою, а просто залишити мита

Президент США Дональд Трамп заявив, що торговельні переговори з Канадою наразі не є пріоритетом для його адміністрації, і замість укладення угоди він може вирішити просто залишити існуючі імпортні мита в силі.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 25 липня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 25 липня, Трамп заявив, що США "не дуже пощастило з Канадою".

"Я думаю, що Канада може бути країною, яка просто сплачуватиме мита, а не вестиме переговори. Ми не маємо угоди з Канадою. Ми не зосереджувалися на цьому", – сказав американський лідер.

Нагадаємо, 27 червня Трамп заявив, що припиняє всі торговельні переговори з Канадою після того, як вона почала впроваджувати податок на цифрові послуги, спрямований проти американських ІТ-гігантів.

Через кілька днів уряд Канади заявив про відновлення торгових переговорів зі США після того, як Канада скасувала свій план оподаткування американських технологічних компаній.

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