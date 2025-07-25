Трамп: США могут не заключать торговое соглашение с Канадой, а просто оставить пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Канадой в настоящее время не являются приоритетом для его администрации, и вместо заключения соглашения он может решить просто оставить существующие импортные пошлины в силе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 25 июля, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 25 июля, Трамп заявил, что США "не очень повезло с Канадой".

"Я думаю, что Канада может быть страной, которая просто будет платить пошлины, а не вести переговоры. У нас нет соглашения с Канадой. Мы не сосредотачивались на этом", – сказал американский лидер.

Напомним, 27 июня Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой после того, как она начала вводить налог на цифровые услуги, направленный против американских ИТ-гигантов.

Через несколько дней правительство Канады заявило о возобновлении торговых переговоров с США после того, как Канада отменила свой план налогообложения американских технологических компаний.

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