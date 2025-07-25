Качка знову поговорив з експертами про зміцнення незалежності НАБУ і САП

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що провів другу зустріч із експертами, присвячену ситуації довкола антикорупційних інституцій в Україні.

Про це Качка написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Віцепремʼєр зазначив, що обговорив з експертами з питань верховенства права поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт, "спрямований на посилення повноважень НАБУ та САП та забезпечення їхньої інституційної незалежності".

"Вдячний за експертизу та залучення громадянського суспільства. Органи правосуддя та боротьби з корупцією в Україні повинні залишатися сильними, професійними та прозорими", – додав він.

Had a 2nd meeting w/ rule of law experts to discuss the draft law submitted by President @ZelenskyyUa aimed at strengthening the mandates of NABU&SAPO, and ensuring their institutional independence. Grateful to expertise & engagement of civil society. 🇺🇦's justice and… pic.twitter.com/aldMnzjHCh – Taras Kachka (@taraskachka) July 25, 2025

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

Наступного дня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

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