Качка знову поговорив з експертами про зміцнення незалежності НАБУ і САП

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що провів другу зустріч із експертами, присвячену ситуації довкола антикорупційних інституцій в Україні.

Про це Качка написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Віцепремʼєр зазначив, що обговорив з експертами з питань верховенства права поданий президентом Володимиром Зеленським законопроєкт, "спрямований на посилення повноважень НАБУ та САП та забезпечення їхньої інституційної незалежності".

"Вдячний за експертизу та залучення громадянського суспільства. Органи правосуддя та боротьби з корупцією в Україні повинні залишатися сильними, професійними та прозорими", – додав він.

