Качка снова поговорил с экспертами об укреплении независимости НАБУ и САП

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал, что провел вторую встречу с экспертами, посвященную ситуации вокруг антикоррупционных институтов в Украине.

Об этом Качка написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Вицепремьер отметил, что обсудил с экспертами по вопросам верховенства права представленный президентом Владимиром Зеленским законопроект, "направленный на усиление полномочий НАБУ и САП и обеспечение их институциональной независимости".

"Благодарен за экспертизу и привлечение гражданского общества. Органы правосудия и борьбы с коррупцией в Украине должны оставаться сильными, профессиональными и прозрачными", – добавил он.

Had a 2nd meeting w/ rule of law experts to discuss the draft law submitted by President @ZelenskyyUa aimed at strengthening the mandates of NABU&SAPO, and ensuring their institutional independence. Grateful to expertise & engagement of civil society. 🇺🇦's justice and… pic.twitter.com/aldMnzjHCh – Taras Kachka (@taraskachka) July 25, 2025

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ, и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

На следующий день председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

Читайте также: "Союз" Зеленского и Орбана. Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше; а также Риск "орбанизации": чем опасна для Украины потеря доверия ЕС