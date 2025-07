Качка снова поговорил с экспертами об укреплении независимости НАБУ и САП

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал, что провел вторую встречу с экспертами, посвященную ситуации вокруг антикоррупционных институтов в Украине.

Об этом Качка написал на Х, сообщает "Европейская правда".

Вицепремьер отметил, что обсудил с экспертами по вопросам верховенства права представленный президентом Владимиром Зеленским законопроект, "направленный на усиление полномочий НАБУ и САП и обеспечение их институциональной независимости".

"Благодарен за экспертизу и привлечение гражданского общества. Органы правосудия и борьбы с коррупцией в Украине должны оставаться сильными, профессиональными и прозрачными", – добавил он.

Had a 2nd meeting w/ rule of law experts to discuss the draft law submitted by President @ZelenskyyUa aimed at strengthening the mandates of NABU&SAPO, and ensuring their institutional independence. Grateful to expertise & engagement of civil society. 🇺🇦's justice and… pic.twitter.com/aldMnzjHCh