У Польщі пропонують створити центр для захисту стратегічної інфраструктури на морі

У Польщі пропонують створити Центр морської безпеки для стратегічного захисту державної портової та енергетичної інфраструктури на морі.

Про це повідомляє PAP, інформує "Європейська правда".

У четвер Комісія з питань морського господарства та внутрішнього судноплавства розглянула інформацію про захист критичної морської інфраструктури.

Йдеться про порти, морські паливні та газові термінали, трубопроводи, підводні енергетичні кабелі, вітрові електростанції, що будуються.

Комісія ухвалила резолюцію, адресовану міністру внутрішніх справ та адміністрації, в якій висловила "глибоку стурбованість" кадровим дефіцитом у Кашубському та Поморському дивізіонах прикордонної служби.

Комісія звернулася до міністра внутрішніх справ із закликом негайно заповнити кадровий дефіцит і надати інформацію про кошти, що виділяються на ці цілі.

Заступниця директора департаменту морського господарства та внутрішнього судноплавства Міністерства інфраструктури Соня Кноблох-Сєрадзька вказала на пропозицію створити єдиний орган, відповідальний за координацію дій у сфері моніторингу польських морських територій та обміну інформацією.

"Міністр інфраструктури повністю підтримує плани створення Центру морської безпеки (ЦМБ) в структурі Прикордонної служби, вважаючи, що це сприятиме зміцненню та захисту критично важливих для морської економіки Польщі елементів інфраструктури та покращенню реагування на загрози в морських районах", – підкреслила вона.

У польському МВС заявили, що робота над створенням Центру вже ведеться в рамках нової редакції закону про кризове управління та інших законів, яка зараз розглядається Постійним комітетом Ради міністрів. У відомстві сподіваються висловив сподівання, що у вересні проєкт може потрапити на розгляд Сейму.

Тим часом у Латвії ухвалили поправки, які передбачають заборону на працевлаштування або надання послуг в критичній інфраструктурі громадянам Росії та Білорусі.

Своєю чергою Естонія розробляє роботизоване судно для патрулювання водного кордону з РФ.