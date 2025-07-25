Польша одобрила обновленную Стратегию национальной безопасности

Правительство Польши на заседании в пятницу одобрило Стратегию национальной безопасности, в которой учитываются уроки полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

На пресс-конференции после заседания польского правительства его спикер Адам Шлапка подчеркнул, что Стратегия национальной безопасности является ориентиром для всех государственных институтов.

По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, предыдущая стратегия не учитывала всего, что произошло в связи с агрессией России против Украины, а также программы укрепления восточной границы Польши "Восточный щит", вопросы безопасности границ и гибридной войны.

Среди стратегических целей национальной безопасности Польши в обновленной стратегии упоминается "поддержка Украины как независимого, демократического государства с прозападной ориентацией, способного к эффективной самообороне".

Документ предусматривает меры по усилению способности Вооруженных сил Польши к сдерживанию и обороне, укреплению экономического и технологического потенциала, повышению конкурентоспособности экономики, а также продовольственной и экологической безопасности.

Предыдущая Стратегия национальной безопасности Польши была утверждена в мае 2020 года президентом Анджеем Дудой.

Напомним, в Польше предлагают создать Центр морской безопасности для стратегической защиты государственной портовой и энергетической инфраструктуры на море.