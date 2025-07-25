На півдні Албанії троє постраждалих через лісову пожежу

У результаті лісової пожежі поблизу міста Дельвіна, що на півдні Албанії, постраждали три людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заступниця мера Дельвіни Брунільда Мелекі заявила, що вогонь знищив церкву та 10 нежитлових будівель. Близько 2000 людей довелось евакуювати із шести прилеглих сіл.

"Троє людей отримали опіки та отруєння дихальних шляхів", – сказала вона в коментарі Reuters.

Міністерство оборони Албанії повідомило, що для гасіння пожежі було відправлено близько 60 солдатів.

До вечора пʼятниці інтенсивність пожежі біля Дельвіни зменшилася.

Греція та інші країни Балканського півострова цього тижня пережили третю хвилю спеки цього літа.

Робітникам заборонили виходити на роботу, туристів не пускали до руїн, а пожежники боролися з вогнем, що поширився по всій засушливій місцевості.