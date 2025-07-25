На юге Албании трое пострадавших из-за лесного пожара

В результате лесного пожара вблизи города Дельвина, что на юге Албании, пострадали три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заместитель мэра Дельвины Брунильда Мелеки заявила, что огонь уничтожил церковь и 10 нежилых зданий. Около 2000 человек пришлось эвакуировать из шести близлежащих сел.

"Трое человек получили ожоги и отравление дыхательных путей", – сказала она в комментарии Reuters.

Министерство обороны Албании сообщило, что для тушения пожара было отправлено около 60 солдат.

К вечеру пятницы интенсивность пожара возле Дельвины уменьшилась.

Греция и другие страны Балканского полуострова на этой неделе пережили третью волну жары этого лета.

Рабочим запретили выходить на работу, туристов не пускали к руинам, а пожарные боролись с огнем, который распространился по всей засушливой местности.