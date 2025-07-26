Мелоні прокоментувала потенційне визнання Палестинської держави

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання Палестинської держави до її створення може бути контрпродуктивним.

Про це вона заявила у суботу, 26 липня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мелоні заявила, що "рішуче підтримує" створення Палестинської держави, але "не підтримує її визнання до того, як вона буде створена".

"Якщо на папері визнається те, чого не існує, може скластися враження, що проблема вирішена, хоча насправді це не так", – додала вона.

Як відомо, 24 липня Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.

Президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів.