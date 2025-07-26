Мелони прокомментировала потенциальное признание Палестинского государства

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что признание Палестинского государства до его создания может быть контрпродуктивным.

Об этом она заявила в субботу, 26 июля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Мелони заявила, что "решительно поддерживает" создание Палестинского государства, но "не поддерживает его признание до того, как оно будет создано".

"Если на бумаге признается то, чего не существует, может сложиться впечатление, что проблема решена, хотя на самом деле это не так", – добавила она.

Как известно, 24 июля Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британское правительство признает Палестинское государство только в рамках мирного соглашения, достигнутого в результате переговоров.