Румынию накрывает экстремальная жара: возможны пики до 43°C

В субботу и воскресенье в Румынии усилится жара, на юге столбик термометра превысит 40°C.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Метеорологическое агентство Румынии предупредило об усилении жары в стране с субботы 26 июля, на южной трети территории страны объявлен самый высокий уровень предупреждения.

В районах с "красным" предупреждением дневные температурные максимумы могут достигать 43°C, а ощущаться как 45-46°C. В столице Бухаресте ожидают до 42°C.

Ночью столбик термометра не опустится ниже 25-22°C.

Суббота должна стать самым жарким днем, но во многих районах экстремальные температуры сохранятся и в течение воскресенья-понедельника.

После этого на значительной территории страны ожидают грозовой фронт с сильными ливнями, шквалами и градом.

В предыдущие дни пик жары начался в Греции, в самой южной части страны прогнозировали до 44°C.

Многие страны региона в условиях чрезвычайно жаркой и сухой погоды страдают от частых лесных пожаров. В Турции две провинции объявили зонами стихийного бедствия.

В финской Лапландии наблюдают аномально длительный период жары с температурами около 30°C.