Румынию накрывает экстремальная жара: возможны пики до 43°C
В субботу и воскресенье в Румынии усилится жара, на юге столбик термометра превысит 40°C.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Метеорологическое агентство Румынии предупредило об усилении жары в стране с субботы 26 июля, на южной трети территории страны объявлен самый высокий уровень предупреждения.
В районах с "красным" предупреждением дневные температурные максимумы могут достигать 43°C, а ощущаться как 45-46°C. В столице Бухаресте ожидают до 42°C.
Ночью столбик термометра не опустится ниже 25-22°C.
Суббота должна стать самым жарким днем, но во многих районах экстремальные температуры сохранятся и в течение воскресенья-понедельника.
После этого на значительной территории страны ожидают грозовой фронт с сильными ливнями, шквалами и градом.
В предыдущие дни пик жары начался в Греции, в самой южной части страны прогнозировали до 44°C.
Многие страны региона в условиях чрезвычайно жаркой и сухой погоды страдают от частых лесных пожаров. В Турции две провинции объявили зонами стихийного бедствия.
В финской Лапландии наблюдают аномально длительный период жары с температурами около 30°C.