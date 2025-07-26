Топпосадовця литовської митниці впіймали за нетверезим водінням

У Литві офіційно підтвердили затримання за нетверезе керування автомобілем гендиректора Митного департаменту Даріюса Жвіронаса.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Речниця поліції Ревіта Янавічюте підтвердила агентству BNS факт затримання за нетверезе керування транспортним засобом гендиректора Митного департаменту Даріюса Жвіронаса, який наразі перебуває у відпустці.

Порушення зафіксували у четвер 24 липня о 8:45 ранку. Патрульні зупинили у Вільнюсі автомобіль Hyundai Kona, за кермом якого був Жвіронас. Тест показав 0,67 проміле алкоголю.

У поліції повідомили, що на нього склали адміністративний протокол за керування під впливом алкоголю з рівнем від 0,41 проміле, але не більше 1,5 проміле. За таке порушення у Литві передбачено штраф у розмірі від 800 до 1100 євро.

Міністр фінансів Рімантас Шаджюс натякнув, що вчинок Жвіронаса найімовірніше закінчиться відставкою.

"Звісно, потрібно перевірити усі обставини, але я б сказав, що його шанси залишитися на посаді дуже незначні", – прокоментував він.

Раніше у липні мер литовського міста наїхав на людину на переході, і вже не вперше.

В аеропорту Стокгольма цього тижня затримали пілота, який зібрався сісти за штурвал нетверезим.