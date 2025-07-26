Топ-чиновника литовской таможни поймали за вождением в нетрезвом состоянии

В Литве официально подтвердили задержание за вождение в нетрезвом состоянии генерального директора Таможенного департамента Дариуса Жвиронаса.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь полиции Ревита Янавичюте подтвердила агентству BNS факт задержания за нетрезвое вождение транспортного средства гендиректора Таможенного департамента Дариуса Жвиронаса, который сейчас находится в отпуске.

Нарушение зафиксировали в четверг, 24 июля, в 8:45 утра. Патрульные остановили в Вильнюсе автомобиль Hyundai Kona, за рулем которого был Жвиронас. Тест показал 0,67 промилле алкоголя.

В полиции сообщили, что на него составили административный протокол за управление под воздействием алкоголя с уровнем от 0,41 промилле, но не более 1,5 промилле. За такое нарушение в Литве предусмотрен штраф в размере от 800 до 1100 евро.

Министр финансов Римантас Шаджюс намекнул, что поступок Жвиронаса, скорее всего, закончится отставкой.

"Конечно, нужно проверить все обстоятельства, но я бы сказал, что его шансы остаться на посту очень незначительны", – прокомментировал он.

Ранее в июле мэр литовского города наехал на человека на переходе, и уже не впервые.

В аэропорту Стокгольма на этой неделе задержали пилота, который собрался сесть за штурвал в нетрезвом состоянии.