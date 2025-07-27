Лесные пожары угрожают четвертому по величине городу Турции

Лесные пожары, охватившие Турцию в течение нескольких недель, угрожают четвертому по величине городу страны, вынудив более 1700 человек покинуть свои дома и приведя к гибели пожарного.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Ночные пожары в лесистых горах, окружающих Бурсу на северо-западе Турции, быстро распространялись, окрашивая ночное небо над восточными пригородами города красным сиянием. С конца июня в стране ежедневно возникают десятки сильных лесных пожаров, а в пятницу правительство объявило две западные провинции, Измир и Биледжик, зонами стихийного бедствия.

Офис губернатора Бурсы заявил в воскресенье, что 1 765 человек были безопасно эвакуированы из деревень на северо-востоке, а более 1 900 пожарных боролись с пламенем. Шоссе, соединяющее Бурсу со столицей Анкарой, было перекрыто, поскольку горят окружающие леса.

Один пожарный скончался от сердечного приступа при исполнении служебных обязанностей, сообщил в своем заявлении мэр города Мустафа Бозбей, добавив, что пламя уничтожило 3 000 гектаров вокруг города.

К утру ослабление ветра принесло некоторое передышку пожарным, которые продолжали бороться с пламенем. Однако телевизионные кадры показали пепельный ландшафт на месте, где раньше стояли фермы и сосновые леса.

Министр лесного хозяйства Ибрагим Юмакли заявил, что в субботу пожарные команды по всей стране столкнулись с 84 отдельными пожарами. По его словам, наибольшая угроза нависла над северо-западом страны, в том числе над Карабуком, где со вторника продолжаются лесные пожары.

Неприсущие сезону высокие температуры, засушливые условия и сильный ветер способствуют разжиганию пожаров.

Главное управление метеорологии сообщило, что в пятницу в юго-восточной провинции Сирнак была зафиксирована самая высокая температура за всю историю Турции – 50,5 градусов по Цельсию. Самые высокие температуры для июля были зафиксированы в 132 других местах, говорится в сообщении.

Четырнадцать человек погибли за последние недели, в том числе 10 волонтеров-спасателей и работников лесного хозяйства, которые погибли в среду во время пожара в Эскишехире на западе Турции.

Министр юстиции Йилмаз Тунч заявил поздно вечером в субботу, что прокуроры расследовали пожары в 33 провинциях с 26 июня, и что против 97 подозреваемых были возбуждены уголовные дела.

Как сообщалось, в субботу лесной пожар охватил северные пригороды Афин, и жителям было приказано эвакуироваться.

25 июля сообщалось, что возле греческого Коринфа, где продолжалась борьба с лесными пожарами, спецсамолет Canadair упал в море во время забора воды.