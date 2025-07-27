Зеленський підписав закон про реформу АРМА, важливий для допомоги ЄС

Президент Володимир Зеленський 27 липня повідомив, що підписав закон про реформу АРМА, яка є однією з трьох невиконаних реформ, необхідних для отримання в повному обсязі траншу ЄС у рамках механізму Ukraine Facility.

Про це він написав у соцмережі Х за результатами розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає "Європейська правда".

"Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів", – повідомив він.

Як повідомляється в картці відповідного законопроєкту №12374-д на офіційному сайті українського парламенту, він був внесений до Верховної Ради 10 лютого, 12 лютого прийнятий за основу з доопрацюванням положень, 18 червня прийнято в другому читанні і в цілому, 15 липня підписано спікером парламенту та направлено Зеленському на підпис, а 27 липня повернуто з підписом президента України.

Верховна Рада в середу, 18 червня, в цілому ухвалила закон, який передбачає нові вимоги до голови АРМА, процедуру добору з участю міжнародних експертів, прозорий механізм управління активами, контроль за передачею активів.

Посли країн "Групи семи" в Україні відзначили важливість ухвалення цього закону.

25 липня стало відомо, що черговий, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility, який українська влада запросила ще у червні, буде наданий Україні у меншому обсязі, ніж планувалося, оскільки Україна не виконала 3 з 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Одннією з трьох невиконаних реформ є саме реформа АРМА.