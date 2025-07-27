Зеленский подписал закон о реформе АРМА, важный для помощи ЕС

Президент Владимир Зеленский 27 июля сообщил, что подписал закон о реформе АРМА, которая является одной из трех невыполненных реформ, необходимых для получения в полном объеме транша ЕС в рамках механизма Ukraine Facility.

Об этом он написал в соцсети Х по результатам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает "Европейская правда".

"Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинге. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", – сообщил он.

Как сообщается в карточке соответствующего законопроекта №12374-д на официальном сайте украинского парламента, он был внесен в Верховную Раду 10 февраля, 12 февраля принят за основу с доработкой положений, 18 июня принят во втором чтении и в целом, 15 июля подписан спикером парламента и направлен Зеленскому на подпись, а 27 июля возвращен с подписью президента Украины.

Верховная Рада в среду, 18 июня, в целом приняла закон, который предусматривает новые требования к главе АРМА, процедуру отбора с участием международных экспертов, прозрачный механизм управления активами, контроль за передачей активов.

Послы стран "Группы семи" в Украине отметили важность принятия этого закона.

25 июля стало известно, что очередной, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility, который украинская власть запросила еще в июне, будет предоставлен Украине в меньшем объеме, чем планировалось, поскольку Украина не выполнила 3 из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Одной из трех невыполненных реформ является именно реформа АРМА.