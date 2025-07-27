Латвія не пропустила через сухопутний кордон групу громадян Чехії, які бажали повернутися до Латвії з Росії.

Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ Чехії Даніель Дрейк, передає "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Представник Комуністичної партії Роман Роун пояснив, що йдеться про 4 членів Комуністичної партії Чехії і Моравії. Вони все ще перебувають у Росії і чекають на можливість повернутися.

"Четверо членів Комуністичної партії Чехії і Моравії перебували в Росії в приватній поїздці по пам'ятних місцях, присвячених подвигу Червоної Армії і народів Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні. На зворотному шляху їх не пустили до Латвії. Наразі вони повернулися до Росії і ведуть переговори про транзит до Чехії", – пояснив Роун, не уточнивши, хто саме вирушив до Росії.

МЗС Чехії в курсі ситуації. У заяві відомства наголошується, що наразі можливості надання консульської допомоги обмежені.

Чеські комуністи, як відомо, дотримуються проросійських поглядів.

Торік депутатка Європарламенту від компартії Чехії та Моравії Катержина Конечна обурилась візитом до Праги бійців Третьої окремої штурмової бригади і колишніх бійців Азову.

Також торік поліція Чехії оголосила кримінальне звинувачення члену Комуністичної партії Чехії та Моравії, який на заході в місті Німбурк 2023 року показав прапор Росії з літерою Z – символом російської агресії.