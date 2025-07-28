На юго-западе Польши объявили предупреждение об угрозе наводнения

В польском городе Бельско-Бяла на юго-западе страны объявили предупреждение об угрозе наводнения, некоторые населенные пункты региона уже подтоплены.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В городе Бельско-Бяла, что под границей с Чехией к югу от Катовице, ближе к ночи на 28 июля объявили предупреждение об угрозе наводнения после непрерывного ливня и постепенного повышения уровня воды в реке Бяла и меньших ручьях.

Мэр города сообщил, что жители угрожаемых кварталов могут получить мешки с песком, чтобы соорудить защиту для своего имущества. Местная пожарно-спасательная служба помогает откачивать воду с подтопленных улиц и дворов.

Западнее, в общине города Отмухув, затопило дорогу, а в селе Калкув вода прорвала дамбу.

В городе Кельце еще в воскресенье затопило улицы из-за выхода из берегов местной реки. Незначительные подтопления есть также в Катовице.

Из-за непогоды в Польше в течение воскресенья остались без света около 6500 человек. Больше всего просьб о помощи из-за подтопления поступает в Свентокшиском воеводстве, а больше всего отключений электроэнергии – в Лодзинском.

Напомним, юго-восток Чехии и юго-запад Польши осенью прошлого года пострадали от катастрофических наводнений.

В начале июля этого года сильный шторм нанес большой ущерб в портовом городе Хорватии.