Одну із знайдених в Польщі загиблих у повені принесло туди за десятки кілометрів з Чехії

Одна зі знайдених у Польщі загиблих внаслідок катастрофічних повеней в середині вересня виявилась жінкою з чеського міста, автомобіль якої заблокувало потоком води.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це оголосили лише зараз після завершення експертизи ДНК.

Тіло жінки виявили у польському селі Глухолази, що межує з Чехією. Катастрофічні повені в середині вересня охоплювали увесь цей регіон.

На початку жовтня прем’єр Дональд Туск і прокуратура Опольського воєводства вже висловлювали припущення, що загибла не є місцевою і потрапила у Польщу з Чехії.

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Тепер експертиза підтвердила, що це 27-річна жінка з чеського району Єсеник, яка була пасажиркою автомобіля разом з трьома іншими людьми, який підхопило водою в районі чеського міста Ліпова 14 вересня. Одна людина тоді змогла вибратись і врятувалась. Рятувальники довго не могли дістатися до заблокованого авто, а коли це стало можливо, всередині вже не було людей.

Ще двох чоловіків, які були в автомобілі, досі шукають. Від місця події у Чехії до Глухолазів – близько 30 кілометрів.

Загалом у Чехії шестеро підтверджених загиблих внаслідок повені і ще семеро людей досі вважаються зниклими. У Польщі підтвердили дев'ять смертей.

Катастрофічні повені в середині вересня зачепили також схід Австрії та окремі райони на півночі Румунії.

Сукупно у всіх країнах загинули щонайменш 28 людей.

На початку жовтня від катастрофічної повені постраждали окремі райони Боснії, стихія призвела до загибелі 26 людей.