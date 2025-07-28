Китай и США проведут переговоры по торговле в Стокгольме

В понедельник, 28 июля, чиновники США и Китая возобновят переговоры, чтобы попытаться разрешить длительные экономические споры.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В Стокгольме в понедельник, 28 июля, представители Китая и США возобновят торговые переговоры.

Китай должен до 12 августа достичь долгосрочного соглашения о пошлинах с администрацией президента Дональда Трампа после того, как в мае и июне Пекин и Вашингтон заключили предварительные соглашения о прекращении недельной эскалации взаимных пошлин и запрета на экспорт редких металлов.

Переговоры в Стокгольме состоятся сразу после заключения Трампом крупнейшего торгового соглашения с Европейским Союзом, которое предусматривает 15% пошлины на большинство товаров, экспортируемых из ЕС в США.

В переговорах между США и Китаем не ожидается подобного прорыва, но аналитики считают вероятным продление на 90 дней перемирия по пошлинам и экспортному контролю, достигнутого в середине мая.

"Мы очень близки к соглашению с Китаем. Мы фактически достигли соглашения с Китаем, но посмотрим, как это будет", – заявил Трамп журналистам в воскресенье, 27 июля, перед тем как заключить соглашение о пошлинах с ЕС.

Отметим, 27 июня Трамп заявил, что Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем, не предоставив дальнейших подробностей.

Эта договоренность стала результатом предварительных переговоров в Женеве в начале мая, после которых обе стороны согласились отложить массовое повышение пошлин, которое грозило парализовать значительную часть торговли между странами.

11 июля государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел Китая Ваном Йи в столице Малайзии – они пообщались по поводу торговых споров.

После этой встречи Рубио заявил о вероятности проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.