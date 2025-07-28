Трамп та прем'єр Британії зустрінуться у Шотландії

У понеділок, 28 липня, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінуться у Шотландії.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Трамп прийме Стармера в своєму гольф-курорті на заході Шотландії для переговорів, які торкнуться торгівлі та кризи у секторі Гази. Очікується, що обидва лідери вирушать з розкішного гольф-курорту Трампа в Тернберрі, на західному узбережжі Шотландії, до маєтку Трампа на сході, поблизу Абердина.

Як повідомив агентству співрозмовник у британському уряді, Стармер відкликав своїх міністрів з літніх канікул для проведення засідання кабінету, найімовірніше, для обговорення ситуації в секторі Гази, оскільки в країні та за кордоном посилюється тиск з вимогою визнати Палестинську державу.

Трамп заявив, що розуміє бажання Стармера обговорити питання Ізраїлю, додавши, що хоча США збільшать допомогу Газі, вони хочуть, щоб інші країни також долучилися до цих зусиль. На порядку денному обговорень також буде Україна.

Американський лідер, який задоволений укладенням торговельної угоди з Європейським Союзом, заявив, що очікує, що Стармер також буде задоволений.

"Прем'єр-міністр Великої Британії, хоча він не бере участі в цьому, буде дуже задоволений, тому що, як ви знаєте, там також було досягнуто певної єдності. Він буде дуже радий побачити, що ми зробили", – додав Трамп.

Як відомо, 24 липня Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.

Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

А Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів.