Трамп и премьер Великобритании встретятся в Шотландии

В понедельник, 28 июля, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся в Шотландии.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Трамп примет Стармера в своем гольф-курорте на западе Шотландии для переговоров, которые коснутся торговли и кризиса в секторе Газа. Ожидается, что оба лидера отправятся из роскошного гольф-курорта Трампа в Тернберри, на западном побережье Шотландии, в поместье Трампа на востоке, недалеко от Абердина.

Как сообщил агентству собеседник в британском правительстве, Стармер отозвал своих министров с летних каникул для проведения заседания кабинета, скорее всего, для обсуждения ситуации в секторе Газа, поскольку в стране и за рубежом усиливается давление с требованием признать Палестинское государство.

Трамп заявил, что понимает желание Стармера обсудить вопрос Израиля, добавив, что хотя США увеличат помощь Газе, они хотят, чтобы другие страны также присоединились к этим усилиям. На повестке дня обсуждений также будет Украина.

Американский лидер, который доволен заключением торгового соглашения с Европейским Союзом, заявил, что ожидает, что Стармер также будет доволен.

"Премьер-министр Великобритании, хотя он не участвует в этом, будет очень доволен, потому что, как вы знаете, там также было достигнуто определенное единство. Он будет очень рад видеть, что мы сделали", – добавил Трамп.

Как известно, 24 июля Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.

А Стармер заявил, что британское правительство признает Палестинское государство только в рамках мирного соглашения, достигнутого в результате переговоров.