В Болгарии продолжается борьба с лесными пожарами, пострадали десятки домов и имущество

В Болгарии продолжается борьба с рядом лесных пожаров в нескольких разных местах, пострадало в том числе имущество людей.

Об этом сообщает болгарская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

В течение выходных лесные пожары в Болгарии уничтожили тысячи гектаров территории, появились новые очаги.

По меньшей мере два пожара из-за сильного ветра вырвались из-под контроля – в районе города Ямбол и возле села Илинденци Благоевградского района.

В последнем случае часть пожарной команды пришлось отвлечь на новый пожар, который уничтожил восемь домов. Никто из жителей не пострадал.

В трех селах в районе города Трин, у границы с Сербией, огонь уничтожил 40 домов и автомобили и привел к эвакуации дома престарелых.

Глава Директората по пожарной безопасности и защите населения Александр Джартов сообщил, что по состоянию на 27 июля по всей территории страны горят 236 пожаров.

Пожары начались на прошлой неделе на фоне засухи и сорокаградусной жары.

В субботу Болгария попросила помощи через Механизм гражданской защиты ЕС и ожидает четыре вертолета и два самолета.

В Турции пожары угрожают четвертому по величине городу страны, а число погибших с конца июня в результате лесных пожаров возросло до 17.