У Польщі через зливи евакуювали понад тисячу скаутів із таборів

У Сілезькому воєводстві Польщі через сильні дощі було евакуйовано 18 скаутських таборів.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Польські пожежники вже відреагували на майже 500 викликів через зливи. По всьому регіону було затоплено понад 70 вулиць і доріг.

Більшість скаутів було евакуйовано з району Заверце, де розташовано шість таборів. Чотири табори було евакуйовано з району Ченстохова і стільки ж з району Бєльсько.

Скаутів також евакуйовано з районів навколо Люблінця, Живця та Цешиня. Загалом було евакуйовано понад 1100 учасників та понад сотню керівників.

Це була превентивна евакуація, проведена до початку сильних дощів. Всіх евакуювали в безпечні місця, зокрема до шкільних приміщень, розташованих поблизу таборів.

Як відомо, у польському місті Бєльсько-Бяла на південному заході країни оголосили попередження про загрозу повені, деякі населені пункти регіону вже підтоплені.

Нагадаємо, південний схід Чехії та південний захід Польщі восени минулого року постраждали від катастрофічних повеней.