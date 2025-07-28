В Польше из-за ливней эвакуировали более тысячи скаутов из лагерей

В Силезском воеводстве Польши из-за сильных дождей были эвакуированы 18 скаутских лагерей.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Польские пожарные уже отреагировали на почти 500 вызовов из-за ливней. По всему региону было затоплено более 70 улиц и дорог.

Большинство скаутов было эвакуировано из района Заверце, где расположено шесть лагерей. Четыре лагеря были эвакуированы из района Ченстохова и столько же из района Бельско.

Скауты также были эвакуированы из районов вокруг Люблинца, Живца и Цешиня. Всего было эвакуировано более 1100 участников и более сотни руководителей.

Это была превентивная эвакуация, проведенная до начала сильных дождей. Всех эвакуировали в безопасные места, в частности в школьные помещения, расположенные вблизи лагерей.

Как известно, в польском городе Бельско-Бяла на юго-западе страны объявили предупреждение об угрозе наводнения, некоторые населенные пункты региона уже подтоплены.

Напомним, юго-восток Чехии и юго-запад Польши осенью прошлого года пострадали от катастрофических наводнений.