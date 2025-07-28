Посол у Німеччині розповів, скільки ще систем ППО IRIS-T SLM має отримати Україна

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів, скільки ще систем протиповітряної оборони IRIS-T має отримати Україна від Берліна.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Макеєв розповів, що всього Україна замовила 18 систем IRIS-T SLM: було замовлення 12, плюс чотири, плюс два.

За його словами, наразі Україна отримала сім з них.

"Я підкреслю, що до кожної системи, яку зараз виробляють для нас у Німеччині, входять три пускові установки SLM, тобто середньої дальності, і дві пускові SLS, тобто короткої дальності. Це – єдиний комплекс", – сказав він.

На питання щодо систем ППО Patriot та того, скільки Україна розраховує отримати завдяки німецькій підтримці, посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється.

"Ми спершу звернулися до німців з проханням купити для нас в Сполучених Штатах дві системи. Після зустрічі в Рамштайні публічно прозвучало, що партнери намагаються знайти п'ять систем. Втім, насправді нам потрібно десять і більше", – сказав він.

За словами Макеєва, п’ять чи 10 систем – це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні.

"Думаю, стане відомо, хто скільки профінансував. І передусім йдеться про замовлення, тобто виробництво – утім, можливо хтось погодиться віддати наявну систему раніше, щоби потім отримати з виробництва нову", – додав він.

Як відомо, з початку правління німецького уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові поставки зброї Україні. Офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу.

У ЗМІ просочувалась інформація з непублічним переліком озброєння, яке Україна хотіла б отримати від Німеччини як військову допомогу. У списку були чотири нові вогневі установки типу IRIS-T.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.

Детальніше читайте інтерв'ю із послом: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"