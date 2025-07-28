Посол в Германии рассказал, сколько еще систем ПВО IRIS-T SLM должна получить Украина

Посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, сколько еще систем противовоздушной обороны IRIS-T должна получить Украина от Берлина.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Макеев рассказал, что всего Украина заказала 18 систем IRIS-T SLM: был заказ на 12, плюс четыре, плюс два.

По его словам, на данный момент Украина получила семь из них.

"Я подчеркну, что в каждую систему, которую сейчас производят для нас в Германии, входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две пусковые SLS, то есть короткой дальности. Это – единый комплекс", – сказал он.

На вопрос о системах ПВО Patriot и о том, сколько Украина рассчитывает получить благодаря немецкой поддержке, посол отметил, что это количество сейчас меняется.

"Мы сначала обратились к немцам с просьбой купить для нас в Соединенных Штатах две системы. После встречи в Рамштайне публично прозвучало, что партнеры пытаются найти пять систем. Впрочем, на самом деле нам нужно десять и больше", – сказал он.

По словам Макеева, пять или 10 систем – это общий пул европейских стран, которые взялись помочь Украине.

"Думаю, станет известно, кто сколько профинансировал. И прежде всего речь идет о заказах, то есть производстве – впрочем, возможно, кто-то согласится отдать имеющуюся систему раньше, чтобы потом получить с производства новую", – добавил он.

Как известно, с начала правления немецкого правительства во главе с Фридрихом Мерцем Германия больше не обнародует информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной немецкой помощи.

В СМИ просочилась информация с непубличным перечнем вооружения, которое Украина хотела бы получить от Германии в качестве военной помощи. В списке были четыре новые огневые установки типа IRIS-T.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.

Подробнее читайте в интервью с послом: "Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить"