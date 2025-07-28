Зеленський призначив посла у Швеції

Президент Володимир Зеленський у понеділок призначив колишню народну депутатку Світлану Заліщук послом України у Швеції.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ №556/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з текстом президентського указу, Світлану Заліщук призначено "Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція".

Світлана Заліщук раніше працювала журналісткою, у 2014-2019 роках була народною депутаткою. До призначення послом вона була позаштатною радницею в Офісі віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Попередник Заліщук – Андрій Плахотнюк – був призначений новим послом у Канаді у межах ротації послів.

Плахотнюк працював послом у Швеції з осені 2020 року.