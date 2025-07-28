Зеленский назначил посла в Швеции
Новости — Понедельник, 28 июля 2025, 18:31 —
Президент Владимир Зеленский в понедельник назначил бывшего народного депутата Светлану Залищук послом Украины в Швеции.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ №556/2025 опубликован на сайте Офиса президента.
Согласно тексту президентского указа, Светлана Залищук назначена "Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция".
Светлана Залищук ранее работала журналисткой, в 2014-2019 годах была народным депутатом. До назначения послом она была внештатным советником в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Предшественник Залищук – Андрей Плахотнюк – был назначен новым послом в Канаде в рамках ротации послов.
Плахотнюк работал послом в Швеции с осени 2020 года.
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