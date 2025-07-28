Повені в Румунії забрали життя вже трьох людей

Сильні повені на сході Румунії забрали життя трьох літніх людей, також внаслідок стихії були пошкоджені сотні будівель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними офіційних осіб, сотні людей були евакуйовані, а чотири вертольоти ведуть пошуки жителів сіл, який виявились заблокованими.

За даними агентства з надзвичайних ситуацій, від сильних дощів і сильного вітру, який зривав дахи і виривав дерева з корінням, постраждали близько 25 сіл в дев'яти округах, що призвело до блокування руху на деяких дорогах національного значення.

Найбільше постраждали повіти Нямц і Сучава на сході Румунії, де дві річки вийшли з берегів, внаслідок чого загинув 66-річний чоловік, а сотні людей були змушені евакуюватися. Всі під'їзні дороги до села Бростені в повіті Сучава були заблоковані.

Пізніше служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що жертвами повені також стали дві жінки, 85 і 83 років.

Агентство з управління водними ресурсами Міністерства охорони навколишнього середовища повідомило, що рівень деяких річок піднявся до рекордної висоти. За його даними, тривають ремонтні роботи на зруйнованих мостах.

Раніше стало відомо, що декілька районів Румунії неподалік кордону з Україною і Молдовою постраждали від повеней.

Попередження про загрозу повені оголосили також на південному заході Польщі, де протягом неділі тривали сильні зливи.