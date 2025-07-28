Наводнения в Румынии унесли жизни уже трех человек

Сильные наводнения на востоке Румынии унесли жизни трех пожилых людей, также в результате стихии были повреждены сотни зданий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным официальных лиц, сотни людей были эвакуированы, а четыре вертолета ведут поиски жителей сел, которые оказались заблокированными.

По данным агентства по чрезвычайным ситуациям, от сильных дождей и сильного ветра, который срывал крыши и вырывал деревья с корнями, пострадали около 25 сел в девяти округах, что привело к блокированию движения на некоторых дорогах национального значения.

Больше всего пострадали уезды Нямц и Сучава на востоке Румынии, где две реки вышли из берегов, в результате чего погиб 66-летний мужчина, а сотни людей были вынуждены эвакуироваться. Все подъездные дороги к селу Бростэни в уезде Сучава были заблокированы.

Позже служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что жертвами наводнения также стали две женщины, 85 и 83 лет.

Агентство по управлению водными ресурсами Министерства охраны окружающей среды сообщило, что уровень некоторых рек поднялся до рекордной высоты. По его данным, продолжаются ремонтные работы на разрушенных мостах.

Ранее стало известно, что несколько районов Румынии недалеко от границы с Украиной и Молдовой пострадали от наводнений.

Предупреждение об угрозе наводнения объявили также на юго-западе Польши, где в течение воскресенья продолжались сильные ливни.