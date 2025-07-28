У Литві пропонують заборонити громадянам ворожих країн вступати в партії

Представники опозиційного Союзу Вітчизни – Християнських демократів Литви (СВ-ХДЛ) зареєстрували в Сеймі поправки до закону, спрямовані на те, щоб позбавити литовських громадян, які мають також громадянство ворожих держав, можливості створювати політичні організації або бути їх членами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Одна з ініціаторок проєкту Даля Асанавічюте-Гружаускене вказала, що громадяни ворожих Литві держав потенційно можуть прагнути впливати через політичні партії.

"Тому для запобігання подібній діяльності ми вносимо обмеження на створення такими особами політичних партій, їх членство та фінансову підтримку партій шляхом сплати членських внесків або іншим чином", – зазначила вона.

Згідно зі звітами Департаменту державної безпеки (ДДБ), ворожими Литві державами вважаються Росія, Білорусь і Китай.

У законопроєкті також пропонується змінити порядок щорічного подання політичними партіями списку своїх членів до Міністерства юстиції. Пропонується зобов'язати партії зазначати у своїх списках осіб з множинним громадянством та вказувати їхнє громадянство.

Згідно з чинним законодавством, у діяльності політичних організацій та їхніх кампаніях можуть брати участь громадяни Литви та громадяни країн Європейського Союзу, які проживають у країні.

Нагадаємо, на початку липня у Литві скасували тимчасовий дозвіл на проживання громадянину Росії за неодноразові поїздки до РФ та Білорусі, що є порушенням нових обмежень, які набули чинності в травні.

А в Латвії Сейм ухвалив законопроєкт, який передбачає заборону на купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі.