В Литве предлагают запретить гражданам враждебных стран вступать в партии

Представители оппозиционного Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) зарегистрировали в Сейме поправки к закону, направленные на то, чтобы лишить литовских граждан, имеющих также гражданство враждебных государств, возможности создавать политические организации или быть их членами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Одна из инициаторов проекта Даля Асанавичюте-Гружаускене указала, что граждане враждебных Литве государств потенциально могут стремиться влиять через политические партии.

"Поэтому для предотвращения подобной деятельности мы вводим ограничения на создание такими лицами политических партий, их членство и финансовую поддержку партий путем уплаты членских взносов или иным образом", – отметила она.

Согласно отчетам Департамента государственной безопасности (ДГБ), враждебными Литве государствами считаются Россия, Беларусь и Китай.

В законопроекте также предлагается изменить порядок ежегодного представления политическими партиями списка своих членов в Министерство юстиции. Предлагается обязать партии указывать в своих списках лиц с множественным гражданством и указывать их гражданство.

Согласно действующему законодательству, в деятельности политических организаций и их кампаниях могут участвовать граждане Литвы и граждане стран Европейского Союза, проживающие в стране.

Напомним, в начале июля в Литве отменили временный вид на жительство гражданину России за неоднократные поездки в РФ и Беларусь, что является нарушением новых ограничений, вступивших в силу в мае.

А в Латвии Сейм принял законопроект, который предусматривает запрет на покупку недвижимости гражданами России и Беларуси.