Чеська опозиція звинуватила армію в незаконному стеженні, там прокоментували

Депутат чеської опозиційної партії ANO Павел Ружичка заявив, що чеські військові таємно стежили за опозиційними політиками, але керівництво армії ці звинувачення відкидає.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

У своїх соцмережах Ружичка, заступник голови парламентського комітету з питань оборони, опублікував частини документів, якими намагався довести, що "армія шпигує за політиками".

За його словами, документи він отримав безпосередньо від військовослужбовців кібернетичних сил Чехії, які стурбовані законністю таких дій.

Політик ANO розповів, що ще місяць тому хотів вирішити це питання на засіданні комітету з питань оборони, але комітет зрештою вирішив, що це питання не буде розглядатися.

Командувач кібернетичних та інформаційних сил Чехії Радек Харатек підтвердив справжність документів, але наголосив, що вони були створені в межах двох кібернавчань, під час яких стежили за громадською думкою.

У межах перших навчань у 2024 році кібервійськові мали відстежити реакцію громадськості на заяву голови Генштабу Карела Ржехки про необхідність готуватись до війни з Росією; під час других, на початку 2025-го – здійснити моніторинг політичної ситуації перед виборами.

Харатек визнав, що під час навчань військові висловили занепокоєння щодо законності своїх дій.

"Однак під час завдання військовим кілька разів наголошувалося, що вони не повинні шукати того, хто перекручує заяви командування армії, а те, що він говорить. Тобто вони повинні зосередитися на заяві, а не на авторі", – сказав він.

Популістська партія ANO експрем’єра Чехії Андрея Бабіша, як повідомлялось, займає перше місце у рейтингах перед парламентськими виборами, що пройдуть восени 2025 року.

Бабіш раніше заявив, що в разі перемоги його партії ANO на осінніх виборах уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.