У Чехії партія популістського експрем’єра Бабіша лідирує перед осінніми виборами

Популістська партія ANO експрем’єра Чехії Андрея Бабіша займає перше місце у рейтингах перед парламентськими виборами, що пройдуть восени 2025 року.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

За настроями чеських громадян станом на червень 2025 року, згідно з дослідженням Ipsos, партія Бабіша ANO має шанси здобути найбільше голосів на жовтневих парламентських виборах з результатом понад 35%.

На другій позиції в опитуванні опинився керівний правоцентристський блок Spolu ("Разом") з 21,4%.

Прохідний бар’єр долають також партія STAN, популістська SPD ("Свобода і пряма демократія"), Піратська партія та ліві Stačilo! ("Досить!").

Нещодавно Бабіш висловився проти підтримки біженців з України.

На виборах до Європарламенту у Чехії у минулому році партія Бабіша виявилась переможцем, отримавши понад 26% голосів. Подальші місцеві вибори також показали зростання популярності ANO.

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