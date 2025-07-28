Чешская оппозиция обвинила армию в незаконной слежке, там прокомментировали

Депутат чешской оппозиционной партии ANO Павел Ружичка заявил, что чешские военные тайно следили за оппозиционными политиками, но руководство армии эти обвинения отвергает.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В своих соцсетях Ружичка, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам обороны, опубликовал части документов, которыми пытался доказать, что "армия шпионит за политиками".

По его словам, документы он получил непосредственно от военнослужащих кибернетических сил Чехии, которые обеспокоены законностью таких действий.

Политик ANO рассказал, что еще месяц назад хотел решить этот вопрос на заседании комитета по вопросам обороны, но комитет в итоге решил, что этот вопрос не будет рассматриваться.

Командующий кибернетическими и информационными силами Чехии Радек Харатек подтвердил подлинность документов, но подчеркнул, что они были созданы в рамках двух киберучений, во время которых следили за общественным мнением.

В рамках первых учений в 2024 году кибервойска должны были отследить реакцию общественности на заявление главы Генштаба Карела Ржехки о необходимости готовиться к войне с Россией; во время вторых, в начале 2025 года – осуществить мониторинг политической ситуации перед выборами.

Харатек признал, что во время учений военные выразили обеспокоенность законностью своих действий.

"Однако во время задания военным несколько раз подчеркивалось, что они не должны искать того, кто искажает заявления командования армии, а то, что он говорит. То есть они должны сосредоточиться на заявлении, а не на авторе", – сказал он.

Популистская партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, как сообщалось, занимает первое место в рейтингах перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью 2025 года.

Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии ANO на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.