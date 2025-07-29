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На півночі Польщі кілька міст потерпають від підтоплень

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Новини — Вівторок, 29 липня 2025, 08:04 — Марія Ємець

Внаслідок інтенсивних опадів підтопило кілька районів на півночі Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ввечері у понеділок підтопленими виявились вулиці містечок Толкмицько і Сухач, що на березі Віслинської затоки під Гданськом. 

У Толкмицько місцева річка Страданка вийшла з берегів, вода залила вулиці і зайшла в приміщення магазинів і кафе на нижніх поверхах. 

Численні команди пожежно-рятувальної служби допомагають відкачувати воду.

У межах всієї країни здійснили майже 3000 виїздів для ліквідації наслідків негоди. 

Попередньої доби від підтоплень постраждали низка містечок на південному заході Польщі, а також румунська Буковина

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