На півночі Польщі кілька міст потерпають від підтоплень

Внаслідок інтенсивних опадів підтопило кілька районів на півночі Польщі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ввечері у понеділок підтопленими виявились вулиці містечок Толкмицько і Сухач, що на березі Віслинської затоки під Гданськом.

У Толкмицько місцева річка Страданка вийшла з берегів, вода залила вулиці і зайшла в приміщення магазинів і кафе на нижніх поверхах.

Tolkmicko, powiat elbląski. Doniesienia o zalanych sklepach, czy innych punktach usługowych takich jak ten – Lodziarnia Kogel Mogel. Sytuacja jest bardzo trudna. pic.twitter.com/ol6MnsY5AX – Remiza.pl (@remizacompl) July 28, 2025

Численні команди пожежно-рятувальної служби допомагають відкачувати воду.

Powódź w gminie Tolkmicko.



Wielkie podziękowania dla strażaków OSP i PSP za natychmiastową reakcję i walkę z żywiołem w całym pasie od Nadbrzeża do Tolkmicka. pic.twitter.com/g6jHSYCJUy – Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) July 28, 2025

У межах всієї країни здійснили майже 3000 виїздів для ліквідації наслідків негоди.

Попередньої доби від підтоплень постраждали низка містечок на південному заході Польщі, а також румунська Буковина.