На півночі Польщі кілька міст потерпають від підтоплень
Новини — Вівторок, 29 липня 2025, 08:04 —
Внаслідок інтенсивних опадів підтопило кілька районів на півночі Польщі.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Ввечері у понеділок підтопленими виявились вулиці містечок Толкмицько і Сухач, що на березі Віслинської затоки під Гданськом.
У Толкмицько місцева річка Страданка вийшла з берегів, вода залила вулиці і зайшла в приміщення магазинів і кафе на нижніх поверхах.
This evening: Tolkmicko, Warmian-Masurian Voivodeship, Poland. pic.twitter.com/OxcmiCigHQ– Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 29, 2025
Tolkmicko, powiat elbląski. Doniesienia o zalanych sklepach, czy innych punktach usługowych takich jak ten – Lodziarnia Kogel Mogel. Sytuacja jest bardzo trudna. pic.twitter.com/ol6MnsY5AX– Remiza.pl (@remizacompl) July 28, 2025
Численні команди пожежно-рятувальної служби допомагають відкачувати воду.
Powódź w gminie Tolkmicko.– Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) July 28, 2025
Wielkie podziękowania dla strażaków OSP i PSP za natychmiastową reakcję i walkę z żywiołem w całym pasie od Nadbrzeża do Tolkmicka. pic.twitter.com/g6jHSYCJUy
У межах всієї країни здійснили майже 3000 виїздів для ліквідації наслідків негоди.
Попередньої доби від підтоплень постраждали низка містечок на південному заході Польщі, а також румунська Буковина.