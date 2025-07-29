На севере Польши несколько городов пострадали от подтоплений
Новости — Вторник, 29 июля 2025, 08:04 —
В результате интенсивных осадков подтопило несколько районов на севере Польши.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Вечером в понедельник подтопленными оказались улицы городков Толкмицко и Сухач, что на берегу Вислинского залива под Гданьском.
This evening: Tolkmicko, Warmian-Masurian Voivodeship, Poland. pic.twitter.com/OxcmiCigHQ– Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 29, 2025
В Толкмицко местная река Страданка вышла из берегов, вода затопила улицы и зашла в помещения магазинов и кафе на нижних этажах.
Tolkmicko, powiat elbląski. Doniesienia o zalanych sklepach, czy innych punktach usługowych takich jak ten – Lodziarnia Kogel Mogel. Sytuacja jest bardzo trudna. pic.twitter.com/ol6MnsY5AX– Remiza.pl (@remizacompl) July 28, 2025
Команды пожарно-спасательной службы помогают откачивать воду.
Powódź w gminie Tolkmicko.– Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) July 28, 2025
Wielkie podziękowania dla strażaków OSP i PSP za natychmiastową reakcję i walkę z żywiołem w całym pasie od Nadbrzeża do Tolkmicka. pic.twitter.com/g6jHSYCJUy
По всей стране было совершено почти 3000 выездов для ликвидации последствий непогоды.
За предыдущие сутки от подтоплений пострадали ряд городков на юго-западе Польши, а также румынская Буковина.