На севере Польши несколько городов пострадали от подтоплений

В результате интенсивных осадков подтопило несколько районов на севере Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вечером в понедельник подтопленными оказались улицы городков Толкмицко и Сухач, что на берегу Вислинского залива под Гданьском.

В Толкмицко местная река Страданка вышла из берегов, вода затопила улицы и зашла в помещения магазинов и кафе на нижних этажах.

Tolkmicko, powiat elbląski. Doniesienia o zalanych sklepach, czy innych punktach usługowych takich jak ten – Lodziarnia Kogel Mogel. Sytuacja jest bardzo trudna. pic.twitter.com/ol6MnsY5AX – Remiza.pl (@remizacompl) July 28, 2025

Команды пожарно-спасательной службы помогают откачивать воду.

Powódź w gminie Tolkmicko.



Wielkie podziękowania dla strażaków OSP i PSP za natychmiastową reakcję i walkę z żywiołem w całym pasie od Nadbrzeża do Tolkmicka. pic.twitter.com/g6jHSYCJUy – Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) July 28, 2025

По всей стране было совершено почти 3000 выездов для ликвидации последствий непогоды.

За предыдущие сутки от подтоплений пострадали ряд городков на юго-западе Польши, а также румынская Буковина.