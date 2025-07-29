Укр Рус Eng

На севере Польши несколько городов пострадали от подтоплений

видео
Новости — Вторник, 29 июля 2025, 08:04 — Мария Емец

В результате интенсивных осадков подтопило несколько районов на севере Польши.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вечером в понедельник подтопленными оказались улицы городков Толкмицко и Сухач, что на берегу Вислинского залива под Гданьском.

В Толкмицко местная река Страданка вышла из берегов, вода затопила улицы и зашла в помещения магазинов и кафе на нижних этажах.

Команды пожарно-спасательной службы помогают откачивать воду.

По всей стране было совершено почти 3000 выездов для ликвидации последствий непогоды.

За предыдущие сутки от подтоплений пострадали ряд городков на юго-западе Польши, а также румынская Буковина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша стихийные бедствия
Реклама: