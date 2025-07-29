У Раді закликали до бойкоту делегації РФ з підсанкційною Матвієнко на події в Женеві

У Верховній Раді закликали партнерів бойкотувати заходи за участі російської делегації на чолі з підсанкційною спікеркою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко на міжнародній конференції у Женеві.

Як повідомляє "Європейська правда", з таким закликом у своєму Facebook виступила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка прибула до Швейцарії, де представлятиме Україну.

Кондратюк закликала інших спікерів парламентів, що прямують на всесвітню конференцію у Женеві, уникати будь-яких взаємодій зі спікеркою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко, яку пустили туди попри санкції.

"Закликаю учасників Конференції спікерів до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі цієї міжнародної злочинниці – Матвієнко. Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ… Ми не можемо дозволити ганебну присутність злочинців без будь-якої реакції", – написала Кондратюк.

Вона додала, що шокована присутністю російської делегації на чолі з Матвієнко.

"Підсанкційні особи не можуть спокійно літати на світові зібрання! Не можуть поширювати свої наративи на найбільш представницьких майданчиках. У чому тоді зміст санкцій?", – наголосила віцеспікерка Ради.

Вона додала, що зі свого боку планує говорити на цьому заході про те, що переживає Україна в умовах війни, нагадувати про викрадених Росією дітей і закликати до посилення санкційної політики.

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".

Всесвітня конференція голів парламентів збирається раз на 5 років. Це перша така подія з моменту повномасштабного нападу РФ на Україну.

Нагадаємо, у попередні роки головуючі в ОБСЄ Північна Македонія та Мальта впустили для участі в міністерській зустрічі делегацію РФ на чолі з міністром закордонних справ РФ Лавровим, попри війну і санкції.