У Румунії попередили про поширення фейку про "вступ у війну"

Міністерство внутрішніх справ Румунії попередило про поширення у соцмережах фейкових відео, на яких премʼєр-міністр Іліє Боложан нібито оголошує про вступ країни у війну.

Про це йдеться в повідомленні румунського МВС, пише "Європейська правда".

Як пояснило відомство, у соцмережах поширюють створені з використанням штучного інтелекту ролики, "в яких прем'єр-міністр Іліє Боложан оголошує про вступ Румунії у війну, починаючи з вересня 2025 року".

"Прем'єр-міністр Румунії не робив таких заяв, і Румунія не вступає у війну", – наголошують у МВС Румунії.

Там кажуть, що фейкові відео є частиною кампанії з маніпулювання громадською думкою, які "підривають довіру до державних інститутів та людей, які сумлінно виконують свої обов'язки".

Міністерство внутрішніх справ Румунії також нещодавно заявляло на поширення у соцмережах фейкової інформації про смерть премʼєр-міністра Іліє Боложана.

Раніше Міністерство оборони Румунії спростовувало поширені у соціальних мережах фейкові повідомлення про нібито закриття кордонів та підготовку до війни.